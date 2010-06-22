В Крыму возможны сходы селей и подъем уровня воды в реках

В Крыму в связи с сильными дождями ожидается подъем уровней воды в реках на 0,5-1 м, а в юго-восточных районах полуострова существует угроза схода селей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию.

"Такие сильные дожди в июне - нормальное явление для Крыма, - сказал председатель Рескомводхоза Александр ЛИЕВ. - Эта погодная ситуация была спрогнозирована Гидрометеоцентром и не является неожиданностью. Сейчас водохозяйственные организации Крыма работают в режиме повышенного внимания и готовы пропустить такое количество воды".

Относительно подъема уровня воды в крымских реках А.ЛИЕВ заверил, что в жаркий период уровень воды невелик и в случае его подъема даже на 1 м реки не выйдут из русел.

"Несмотря на готовность пропустить воду, такой "сезон дождей" в очередной раз подтвердит проблему состояния дренажных сетей на территории автономии. К их реконструкции и ремонту нельзя относиться по остаточному принципу, а они давно не получали ни копейки", - подчеркнул А.ЛИЕВ.