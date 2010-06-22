Виннитчина: собрано более 275 тыс для детской больницы

В Винницкой области в рамках всеукраинской благотворительной акции помощи новорожденным детям с разными пороками «Сердце к сердцу», которая проходила с 3 по 23 мая, собраны 275 тыс. грн., что в 1,5 раза больше, чем в 2009 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой облгосадминистрации.

По результатам подсчета всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу», который является основным организатором акции в Украине, Винницкая область собрала 275 тыс. 153 грн. 77 коп., что почти в 1,5 раза больше, чем в 2009 году, и заняла второе место в Украине по сумме собранных средств.

Больше всего средств собрано в Виннице – 38 тыс. 570 грн. В Виннице прошел финал акции, участие в которой приняли более 300 волонтеров молодежных общественных организаций.

Среди районов первое место по сбора средств занял Хмельницкий, второе – Томашпольский, а третье – Бершадский район.

Собранные волонтерами за время кампании средства по распоряжению главы Винницкой облгосадминистрации от 19 марта 2010 года перечислены на счет ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины» для приобретения медицинского оборудования в неонатальный центр областной детской клинической больницы, где каждый ребенок, нуждающийся в помощи, сможет бесплатно проходить лечение на закупленном оборудовании.

Всего в Украине в рамках всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу» собрано 3 млн. 286 тыс. грн., что на 600 тысяч больше, чем в 2009 году.