В Чернигове проходит съезд радиационных онкологов

В Чернигове проходит V съезд Украинского общества радиационных онкологов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации, в работе съезда принимают участие ведущие ученые Украины и Беларуси.

Во время съезда запланировано проведение пяти тематических заседаний, на которых будут рассматриваться проблемы технического переоснащения радиологических онкологических заведений, метрологического и инженерно-технического обеспечения радиотерапии. Будет речь идти о кадровых вопросах радиационной онкологии, сопроводительной терапии онкологических больных, лечении лучевых повреждений. Также будут обсуждаться новейшие достижения, информационные технологии и проблемы радиационной онкологии в Украине.

В рамках съезда будет работать выставка ведущих производителей лекарственных препаратов и медицинских приборов.

Организаторами съезда радиационных онкологов выступили Министерство здравоохранения Украины, Национальная академия медицинских наук Украины, Украинское общество радиационных онкологов, Управление здравоохранения Черниговской ОГА, Черниговский областной онкологический диспансер, Институт медицинской радиологии им. С.П.Григорьева Национальной академии медицинских наук Украины", Национальный институт рака Минздрава Украины и другие.