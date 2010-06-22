В Сумах три человека отравились угарным газом
14:10, 22 июня 2010Страна
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Один из них в тяжёлом состоянии
Сегодня ночью в городе Сумы в одноэтажном жилом доме возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара, от отравления продуктами горения пострадало три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Двумя отделениями государственной пожарной охраны пожар ликвидирован.
Огнем уничтожена крыша дома на площади до 10 кв. м, кухонная мебель.
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