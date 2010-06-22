Идеальный ужин

Диетологи составили список продуктов, которые лучше всего употреблять по вечерам. Они считают, что самое оптимальное время для ужина - 17-19 часов.

Причем, отмечают специалисты, обязательно нужно знать меру. Не стоит объедаться, но и голодным ходить нельзя. Продукты для ужина нужно выбирать легкие, желательно есть белковую пищу.

По словам диетологов, идеальными для вечерней трапезы будут кисломолочные продукты. Они насытят организм витаминами В9, А, D, а также кальцием и фосфором.

Полезными будут также тушеные или вареные овощи. Они не только хорошо сочетаются со многими продуктами и способствуют перевариванию животных белков, но и богаты витамином С, калием, бета-каротином и фолиевой кислотой.

В вечернее время, добавляют врачи, также можно употреблять нежирное белое мясо и рыбу, желательно в вареном или тушеном виде. Мясо богато белком, а также калием, фосфором, железом и многими полезными витаминами, а рыба насытит организм необходимыми аминокислотами и нуклеопротеидами.

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