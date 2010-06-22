Мёд защитит глаза от компьютера

Специалисты утверждают, что ежедневное употребление меда способно защитить глаза от вредного воздействия работы за компьютером.

Если глаза после рабочего дня, проведенного за монитором компьютера, сильно устают, выглядят потухшими, появляется сеточка кровеносных сосудов, значит, им необходима незамедлительная помощь.

По словам медиков, мед является отличным помощником, поскольку в его состав входит комплекс веществ, необходимых для нормальной функции сетчатки глаз, передает vrach.tv.

Специалисты рекомендуют после пробуждения, за десять-пятнадцать минут до чистки зубов, медленно рассосать столовую ложку меда, желательно липового. Для закрепления положительного эффекта, эту процедуру можно повторять и перед сном.

Кроме того, в лечении катаракты, а также при глазных болях могут помочь медовые капли. Офтальмологи отмечают, что такие капли снимают воспалительный процесс и защищают глаза от негативного воздействия окружающей среды.

В то же время перед проведением подобной процедуры специалисты советуют не забывать проконсультироваться с врачом.

focus.ua