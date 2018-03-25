Лечебные грязи способствуя удалению из организма избытка жидкости и токсинов. Грязевые процедуры создают ощущение полного расслабления и приятной истомы.

История

Грязелечение имеет многовековую историю. Это самый старый метод лечения. Древние египтяне практиковали грязелечение еще тысячи лет назад для лечения разных заболеваний. Они намазывали больные части тела илистыми отложениями Нила и прогревали их на солнце. Грязями пользовались древние римляне и греки, лечились ими в Древней Индии и Китае.

В России лечение грязями стало особенно популярно в XIX веке, грязелечебницы Крыма и Кавказа посещало большое количество больных и просто заботящихся о своем здоровье людей. C того времени продолжаются научные исследования этого ни с чем не сравнимого природного феномена.

Секрет лечебного эффекта заключается в том, что в составе грязей много минеральных веществ, органических и неорганических, железа, серы, марганца, сероводорода, йода, микроэлементов, кстати, многие ученые объясняют лечебное воздействие всасыванием этих отдельных частиц. А также тем, что в ее составе много биологически активных веществ, которые обладают антибактериальным и гормоноподобным эффектом, действуя как природный антибиотик. Поэтому и достигается целый спектр лечебных действий процедуры: противовоспалительный, рассасывающий, согревающий.

Что лечат грязи Грязи нормализуют обмен веществ в подкожном жире и являются незаменимыми в борьбе с целлюлитом.

Под влиянием местного применения улучшается состояние костно-мышечной системы, усиливаются защитные процессы в организме. Лечебная грязь успокаивает боли и оказывает благоприятное воздействие на многие процессы жизнедеятельности.

Кроме того, грязями лечат артриты, артрозы, ревматизм, люмбаго, радикулит, переломы костей и другие заболевания мышц, суставов, костей.

К основным свойствам грязей можно причислить наличие в них бактериофага (вещества, способствующего растворению бактерий), а также способность снимать воспаления.

Процедура грязелечения В практике грязелечения различают общие и местные процедуры. Из общих процедур на многих наших курортах с давних времен широко применяли общие грязевые ванны и аппликации. Это выглядит так: грязь нагревают до определенной температуры, и только врач определяет продолжительность процедуры и площадь для конкретной аппликации. При температуре 38-42 °С пациента сразу укладывают на заранее подготовленную грязевую лепешку, тщательно обмазывают необходимые участки тела, после чего последовательно укутывают простыней, клеенкой и одеялом. В то время, пока ты наслаждаешься чудесными свойствами лечебных грязей, медицинские сестры внимательно следят за твоим состоянием. Процедура продолжается обычно 15-20 минут, реже 30 минут. По окончании процедуры тебя раскутывают, снимают с грязь, и ты обмываешься под дождевым душем температурой 36-37 °С. Процедуры проводят через день, иногда два дня подряд с отдыхом на третий. Небольшие по площади аппликации, например, на кисть, сустав можно проводить ежедневно.

Процедура лечения грязями очень мягкая и приятная. Приятная настолько, что многие пытаются лечиться самостоятельно. Но тепловые процедуры (грязелечение), применяются только по назначению врача после тщательного и всестороннего обследования. А самолечение чревато повышением давления, перегревом и прочими неприятными последствиями. Грязелечение вообще относится к сильнодействующим процедурам, терапия является серьезной нагрузкой для организма.

Правила грязелечения Перед приемом процедуры и по окончании отдохни 15-20 минут, не меньше.

Во время курса лечения отнесись к себе особенно бережно: избегай переохлаждений, чрезмерных физических нагрузок.

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