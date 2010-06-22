Мороженое - лучший антидепрессант

Лондонские нейропсихологи провели исследования и выяснили, что мороженое не просто вкусное лакомство, но и источник радости!

Как оказалось, во время поедания мороженого активизируются те же зоны, что и во время прослушивания любимой музыки, комплиментов, встречи с дорогим человеком, пишет novosti.ua.

Особенным анидепрессивным эффектом обладает шоколадное мороженое. Ведь шоколад сам по себе стимулирует выработку гормонов радости. Впрочем, психологи связывают сенсационный эффект не только с химическим составом лакомства, но и с ассоциациями, которые возникают при его поедании.

Мороженое прежде всего ассоциируется с детством, материнской заботой и абсолютным оптимизмом. И подобные ассоциации возвращаются, стоит взрослому человеку полакомиться "холодной радостью".

Подобный эффект - эффект якоря - давно исследован в нейро-лингвистическом программировании. А некоторые психологи советуют не только поглощать мороженое (тем более, что зимой это не всегда безопасно), но и окружать себя предметами, напоминающими о детской беззаботности.

e-news.com.ua