В Одессе можно купаться

Жителям и гостям Одессы разрешено морепользование на всех пляжах города, сообщили УНИАН в пресс-центре областной санитарно-эпидемиологической службы.

В период с 10 по 17 июня исследована 71 проба морской воды. Превышения санитарных норм по микробиологическим показателям на всех 20 пляжах Одессы и области не установлено, не выделена патогенная флора и не выявлены превышения радиационного фона.

Сейчас в Одесской области функционируют 67 сезонных объектов отдыха для взрослых и 993 детских оздоровительных заведения.