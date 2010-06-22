В Одессе можно купаться
10:53, 22 июня 2010Страна
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Все пляжи открыты для морепользования
Жителям и гостям Одессы разрешено морепользование на всех пляжах города, сообщили УНИАН в пресс-центре областной санитарно-эпидемиологической службы.
В период с 10 по 17 июня исследована 71 проба морской воды. Превышения санитарных норм по микробиологическим показателям на всех 20 пляжах Одессы и области не установлено, не выделена патогенная флора и не выявлены превышения радиационного фона.
Сейчас в Одесской области функционируют 67 сезонных объектов отдыха для взрослых и 993 детских оздоровительных заведения.
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