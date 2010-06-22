В Краматорске врач-нарколог сбывал психотропные вещества

Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУМВД Украины в Донецкой области задержана 51-летняя жительница Краматорска, врач наркологического диспансера, которую обвиняют в сбыте психотропного лекарственного препарата «Сибазон».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника УБНОН Донецкой области Виктора ОСУХОВСКОГО.

Так, по его словам, установлено, что фигурантка вместо «Сибазона» делала больным инъекции глюкозы, а психотропное вещество реализовывала по 20 грн. за дозу. «Мы провели две оперативные закупки, задокументировали факт сбыта и задержали подозреваемую в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сказал В.ОСУХОВСКИЙ.

Во время обыска в квартире злоумышленницы было изъято 14 шприцов, содержимое которых эксперты признали психотропным веществом «Диазепам» - активным веществом лекарственного препарата «Сибазон» (всего около 60 кубов). По данным следствия, в этом году Краматорский наркодиспансер получил 120 кубов указанного лекарства, то есть врач успела похитить как минимум половину, считают в милиции.