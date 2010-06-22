Запорожье: детские лагеря региона будут проверять

Прокурор Запорожской области Вячеслав ПАВЛОВ в связи с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере поручил проверить все детские оздоровительные учреждения региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, В.ПАВЛОВ "дал поручение всем городским, районным и приравненным к ним прокурорам о срочном проведении проверок соблюдения требований законодательства в сфере обеспечении здоровых и безопасных условий отдыха и оздоровления детей".

В рамках проверок, с привлечением специалистов органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы и работников региональных подразделений МЧС, прокуроры должны обратить внимание "на соблюдение руководством детских оздоровительных заведений и учреждений требований законодательства об организации детского питания, а также соблюдения установленных правил закупки и доставки продуктов питания, которые должны иметь соответствующие сертификаты качества".

Согласно поручению прокурора, представителям органов прокуратуры на местах, сообщает пресс-служба, также необходимо проверить "законность оснований для начала функционирования заведений организованного отдыха детей, наличие разрешений на оздоровительную деятельность от всех соответствующих органов". Выполнение данного поручения находится на контроле в прокуратуре Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, 19 июня из детского оздоровительного лагеря "Росинка" в Куйбышевском районе Запорожской области с симптомами отравления были госпитализированы 9 детей. После этого на место ЧП выехали представители СЭС и настояли на госпитализации в инфекционное отделение центральной районной больницы еще 10 отдыхавших в "Росинке" детей. В качестве возможной причины отравления специалисты СЭС называют употребление в пищу недоброкачественного йогурта или салата, однако отмечают, что реальная причина заболевания будет известна только после получения результатов всех исследований - минимум через 3 дня.