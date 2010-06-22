Аспирин не даст заболеть раком

Люди, которые часто принимают различные обезболивающие препараты вроде аспирина имеют шанс заболеть раком намного меньше, чем у другие. Оказалось, что обезболивающие лекарства заставляют раковые клетки убивать самих себя.

Ученые из калифорнийского центра медицины Sanford-Burnham в ходе ряда исследований установили, что обезболивающие и противовоспалительные препараты могут вызывать так называемый апоптоз — смерть раковых клеток.

Свои опыты исследователи проводили на различных болеутоляющих и жаропонижающих препаратах. Подробно они изучили влияние на жизнь раковых клеток такого обезболивающего, как сулиндак (нестероидный противовоспалительный препарат, оказывающий противовоспалительное, болеутоляющее и жаропонижающее действие). Оказалось, что помимо своих основных функций, этот препарат оказывает непосредственное влияние на белок, который передает определенные сигналы в ядро клетки, заставляя гены "включаться" и "выключаться".

Чаще всего этот белок подавляют рост опухолей. Однако при большинстве разновидностей рака этот белок производится усеченным, что вызывает обратную реакцию. Злокачественная опухоль начинает разрастаться, а раковые клетки становятся все более "живучими". Обезболивающие сулиндак, как оказалось, противостоит деятельности этого усеченного белка, вызывая "суицид" раковых клеток.

Примерно таким же образом с развитием злокачественных опухолей борятся и другие болеутоляющие. Однако это не означает, что нужно срочно бежать в аптеку и закупаться обезболивающими средствами. Механизм их взаимодействия с раковыми клетками пока не до конца ясен ученым. Не стоит также забывать и о негативным побочных эффектах от передозировки болеутоляющими.

Медики по всему миру уже давно пытаются найти универсальное, стопроцентное лекарство от рака. Так, ученые из Кливлендского центра разработали вакцину против рака груди, а медики из Новой Зеландии нашли лекарство от рака в тропических лесах Австралии.

inright.ru