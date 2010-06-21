Харьков: преподаватель физкультуры брал взятки

В Харькове правоохранители за взяточничество задержали преподавателя физкультуры одного из высших учебных заведений.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВДУ в Харьковской области, преподаватель за положительные отметки на экзаменах требовал и получил взятку в сумме 1,6 тыс. грн. от студента заочного отделения. Кроме этого, во время осмотра служебного кабинета были изъяты зачетные книжки с вложенными в них средствами, общей суммой свыше 15 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.369 Уголовного кодекса Украины.