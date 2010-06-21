Дошкольное образование станет обязательным?

Партия “За Украину!” выступает против введения обязательного дошкольного образования.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии “За Украину!” за подписью лидера Вячеслава КИРИЛЕНКО.

В заявлении отмечается, что партия «За Украину!» возмущена попытками “протянуть” законопроект № 6518, внесенный депутатами от коалиции, относительно 11-летнего среднего образования.

“Центральной идеей проекта является отказ от 12-летней школы. Авантюрой является сама попытка без профессионального обсуждения, спешно, вопреки позиции Академии педагогических наук, на основании лишь выступлений зависимых от ТАБАЧНИКА руководителей остановить реформу, которая внедряется почти 10 лет”, - отметил В.КИРИЛЕНКО. При этом, подчеркивается в заявлении, проектом предусматривается введение принудительного дошкольного образования. “ТАБАЧНИК и депутаты, которые подписали этот законопроект, предлагают с 5 лет заставить родителей сдавать детей в детсад”, - отметил В.КИРИЛЕНКО. Он напомнил, что в соответствии с Конституцией, дошкольное образование детей, как и в каждой демократической стране, является правом, а не обязанностью родителей. Сегодня 57% детей посещают детсады, а родители остальных детей либо не могут обеспечить пребывания детей в садиках, либо предпочитают воспитывать их в семье.

”В случае принятия законопроекта № 6518 около 200 тыс. детей в возрасте от 5 до 6 лет будут вынуждать сдать в детсады для получения документа об обязательном дошкольном образовании даже вопреки желанию родителей”, - отметил В.КИРИЛЕНКО. Кроме того, добавил он, в зависимости от уровня бюджетного обеспечения одного места в детсаду, речь идет о дополнительных расходах от 1 до 2 миллиардов гривен ежегодно. “Само абсурдное, что такие действия ТАБАЧНИК и «коалиция тушек» называют образовательной реформой и работой в интересах людей. Партия «За Украину!» призывает всех, кого волнует будущее своих детей, остановить мракобесие от ТАБАЧНИКА и защитить украинских детей от большевистских экспериментов”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о введении 11-летнего срока учебы в общеобразовательных учебных заведениях.

Авторами документа являются народные депутаты от КПУ Адам МАРТЫНЮК и Екатерина САМОЙЛИК, от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ и от Блока Литвина – Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

По их мнению, “для улучшения качества образования, обеспечения равного доступа к нему необходимо остановиться на 11-летнем сроке получения полного общего среднего образования, сохранив лучшие идеи 12-летней школы (профильная учеба, возможность получения профессии и пр.)”.

Одновременно, считают авторы законопроекта, нужно ввести обязательное дошкольное образование детей старшего дошкольного возраста.

В свою очередь Министерство образования и науки также считает, что альтернативой 12-летнему среднему образованию может стать возвращение к 11-летнему среднему образованию и введение обязательного 1-летнего дошкольного образования.

"Министерство образования и науки предлагает два варианта последующего развития общего среднего образования: первое - остановиться на 11-летнем сроке обучения с одновременным введением обязательного дошкольного образования 1 год", - заявил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК 9 июня.

По его словам, введение 12-летнего образования ставит ряд проблем, связанных с материально-техническим обеспечением школ, а также с недостаточной подготовкой педагогического состава и необходимостью увеличения финансирования среднего образования.

Еще одним вариантом решения проблемы среднего образования, по словам Д.ТАБАЧНИКА, является предоставление права выбирать 11-летнюю или 12-летнюю систему обучения местным советам. В то же время министр заявил, что не является сторонником такой системы.