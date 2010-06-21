Кировоградщина: пожарная безопасность школ - на низком уровне

В Кировоградской области состояние пожарной безопасности большинства заведений образования находится на низком уровне, показатель выполнения предписаний Госпожарнадзора составляет 75%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области.

На сегодня в Кировоградской области насчитывается 605 общеобразовательных школ. Из них 110 зданий (41% от необходимого количества) не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации, 123 (78%) установленных установок АПС находятся в нерабочем состоянии, на 405 объектах (76%) не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, 98 (19%) зданий не обеспечены устройствами защиты от молнии.

Помещения школ обеспечены первичными средствами пожаротушения лишь на 86%, а из имеющихся 5 тыс. огнетушителей около тысячи (20%) находятся в неисправном состоянии или требуют в технического обслуживания.

Самая худшая ситуация с обеспечением надлежащего уровня противопожарной защиты заведений образования сложилась в Онуфриевском районе, где 77% нарушений пожарной безопасности продолжительные, большинство из них имеет капитальный характер.

Всего для приведения в надлежащее противопожарное состояние заведений образования в районных и городских бюджетах Кировоградской области на 2010 год предусмотрено финансирование в размере 1,4 млн. грн., или на 24% больше, чем в прошлом году. Пока еще освоено лишь 72,8 тыс. грн. (5,2%).

На сегодня органами государственного пожарного надзора области вынесены постановления о запрещении эксплуатации 81 здания и сооружения, 8 помещений, 405 участков электросети учебных заведений области, которые находились в опасном состоянии, и привлечены к административной ответственности за невыполнение предписаний и нарушение требований правил пожарной безопасности 347 должностных лиц.