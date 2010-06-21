Калуш получил 12 млн на решение экологических проблем

Город Калуш Ивано-Франковской области получил 12 млн. грн на проведение работ по ликвидации экологических проблем в Домбровском карьере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил городской председатель Калуша Игорь НАСАЛИК.

«В пятницу (18 июня - УНИАН) первые 12 млн. грн. поступили для решения проблем по Домбровскому карьеру», - сообщил он. По его словам, институт горно-химической промышленности «Горхимпром» разработал проект по консервированию Домбровского карьера, однако на проведение самих проектных работ нужно 6 млн. грн..

«Я написал письмо премьер-министру Николаю АЗАРОВУ о том, чтобы нам выделили 6 млн. грн. на проектные работы и получил положительный ответ. – отметил И.НАСАЛИК. - Сейчас решают, как будет финансироваться эта программа - через Министерство экологии или через Министерство регионального развития и строительства».

Мэр Калуша также уточнил, что областной экологический фонд выделил 200 тыс. грн. на оплату проектных работ.

Как сообщал УНИАН, правительство решило выделить 86 млн. грн.. на решение экологических проблем Домбровского карьера.