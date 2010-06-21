Пеленание нарушает кровообращение

Многие советчики-энтузиасты пеленания осуждали мое решение - никогда не пеленать дочку. Убедить их в своей правоте я даже не пыталась. Просто предлагала: попробуйте, спеленайте! Дите мгновенно начинало кряхтеть, ерзать и не успокаивалось, пока не освобождалось от "смирительной рубашки". В ребенке жило неукротимое желание быть свободным - размахивать руками, дрыгать ногами, крутиться и шевелиться. Ведь движение - жизнь!

Но бабушки при этом довольны не были: "В наше время всех пеленали. Так и ребенку спокойнее, и спит он крепче!" - утверждали они. Где же правда, мы спросили у педиатра Геннадия Меламеда.

Пеленание используется все реже – даже гуляет малыш в комбинезоне. Нужно ли оно вообще?

Мнения педиатров в последнее время неоднозначны. Одни считают, что пеленание необходимо, так как запеленатый малыш более спокоен. А вот если он одет в распашонку, то ручки, оставаясь свободными, беспорядочно двигаются, пугают малыша и могут ему травмировать лицо.

Другие педиатры против пеленания - они объясняют свою точку зрения тем, что организм человека, а тем более малыша, не может долго находится в одном положении, так как в этом случае нарушается кровообращение, появляется онемение и покалывание мышц, и человеку надо перевернуться, поменять положение тела.

А что может сделать запеленатый малыш? Воспротивиться! А именно: заплакать, попытаться вывернуться «из оков». И чаще всего ему это удается.

Еще один минус пеленания: нарушается своевременное развитие моторных функций организма малыша –захватывать и удерживать игрушку, сидеть, стоять, ходить, а в итоге и говорить.

Чем раньше развиваются движения у малыша, тем лучше развивается кора головного мозга!

А для того, чтобы не было хаотичных движений ручек и малыш себя не пугал, чаще кладите его на живот, и проблем наполовину станет меньше.

beenergy.ru