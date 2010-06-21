В Симферополе открыли памятник Святителю Луке

Памятник религиозному деятелю, архиепископу, и выдающемуся хирургу, профессору Валентину Войно-Ясенецкому, известному как Святитель Лука, открыт сегодня в Симферополе на территории 386-го военного госпиталя Военно-медицинского клинического центра Крымского региона, к 205-й годовщине со дня основания этого лечебного учреждения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Центра войск береговой обороны Военно-Морских Сил Украины майор Владислав СЕЛЕЗНЁВ, в торжествах по случаю открытия памятника приняли участие представители госпиталя, руководства Автономной Республики Крым, военнослужащие Симферопольского гарнизона и общественность.

Митрополит Симферопольский и Крымский Украинской Православной церкви МП Владыка ЛАЗАРЬ провел молебен и освятил памятник Святителю Луке. После открытия и освящения памятника гости посетили лечебные корпуса. Начальник госпиталя подполковник медицинской службы Евгений ПИВОВАР рассказал присутствующим о возможностях лечебного заведения.

По информации заместителя начальника госпиталя по воспитательной работе подполковника Сергея ДЕГТЯРЁВА, памятник создан в мастерской известного крымского скульптора Евгения ЯБЛОНСКОГО.