Белый рис способствует появлению диабета

Американские исследователи связали употребление белого риса с высоким риском развития диабета второго типа, а также поддержали давнее утверждение о том, что коричневый рис здоровее, чем белые сорта.

Согласно статистике Гарвардской школы общественного здравоохранения, люди, которые едят по крайней мере пять порций белого риса в неделю, болеют диабетом на 17% чаще тех, кто потребляет менее одной порции в месяц. Напротив, потребление двух и более порций коричневого риса в неделю снижает риск на 11%.

В исследовании приняли участие более 197 тысяч человек в возрасте до 22 лет.

По словам исследователей, заменив лишь треть ежедневной нормы белого риса тем же количеством коричневого, можно снизить риск развития диабета второго типа на 16%. Обнаружено также, что замена белого риса другими продуктами из цельного зерна (ячмень, пшеница) уменьшает вероятность появления заболевания на 36%.

Рис теряет большую часть клетчатки и питательных веществ, когда очищается для производства белого сорта. Коричневый рис, в котором сохраняются отруби и зародыши, напротив, содержит больше клетчатки, минеральных веществ, витаминов и фитохимии. Кроме того, обычно он не приводит к резкому повышению уровня сахара в крови.

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