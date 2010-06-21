В Донецке на развитие медицины направят 123 млн грн

В Донецке к финальному туру чемпионата Европы по футболу 2012 года на развитие медицинской инфраструктуры города запланировано направить 122,85 млн. грн.

Такая сумма заложена в городской целевой Программе подготовки и проведения в Донецке Евро-2012, которая была принята в новом виде с внесенными изменениями сегодня на 45-й сессии Донецкого городского совета.

Обеспечение качества и достаточной пропускной способности медицинских учреждений является одним из основным требований УЕФА, подчеркнули в горсовете.

И напомнили, что в Донецке сегодня функционируют 50 лечебно-профилактических учреждений, из них 22 – многопрофильные, 5 – детских, 8 - стоматологических поликлиник, 29 - специализированных, в которых работают около 18 тыс. медработников.

В период проведения чемпионата Евро-2012 для предоставления медицинской помощи определены 7 основных объектов медицинской инфраструктуры: Донецкая областная травматологическая больница, Донецкое областное клиническое территориальное объединение, Донецкая областная станция переливания крови, станция скорой медицинской помощи, городские больницы № 1; 3; 17.

С целью комплексного медицинского обслуживания участников и гостей города предусмотрено проведение ремонтных работ в названных учреждениях и их обеспечение необходимым медицинским оборудованием. На эти цели и предусмотрены 122,85 млн. грн., из них 85,4 млн. грн. – средств государственного бюджета и 37,45 – средств городского бюджета.