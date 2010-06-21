Реформирование сферы медицины в Киеве начнут с создания института семейных врачей

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ считает, что реформирование сферы медицины в столице следует начать с создания института семейных врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире в эфире «Большой политики» на «Интере», реагируя, в частности, на просьбу ведущего ток-шоу прокомментировать решение Киевсовета о новых правилах вызова врачей и служб медпомощи.

По его словам, для начала при реорганизации системы оказания медпомощи киевлянам необходимо усилить профилактику заболеваемости населения: «Это можно сделать через развитие, причем ускоренное, как мне кажется на сегодняшний день, первичной медицинской помощи. Речь идет о создании института семейных врачей, об их, безусловно, повышении квалификации, предоставление им современного оборудования».

А.ПОПОВ считает, что это автоматически приведет к тому, что люди будут меньше обращаться в стационарные учреждения и меньше вызывать «скорую» медицинскую помощь.

«Другими словами, речь идет о реализации тех подходов, которые в Европе давно известны и давно дают успешный результат», - отметил он.

Кроме того, А.ПОПОВ сообщил, что будет инициировать создание специальных муниципальных касс для обеспечения оказания срочной медпомощи малообеспеченным гражданам при внедрении страховой и ей подобной медицины.

«Речь идет также о возможности внедрения по инициативе муниципалитетов, и я кстати хочу это инициировать в Киевском горсовете, муниципальных больничных касс, которые могли бы, работая, прежде всего, с незащищенными категориями населения, обеспечить их, условно говоря, страховку, если они нуждаются в экстренной медицинской помощи», - сказал новый первый заместитель столичного мэра.

Такой вариант приемлем для Киева, убежден он.

«Я очень хочу, и мы уже осенью покажем такие позитивные примеры решения тех проблем, которые есть в здравоохранении», - заявил А.ПОПОВ.