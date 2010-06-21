Морская соль для красоты и здоровья кожи

Талассотерапия, подразумевающая под собой применение лечебных свойств морских водорослей, грязей и морской воды, оказывает чудесное воздействие на кожу и нередко применяется в борьбе с целлюлитом. Только не все имеют возможность регулярно принимать морские ванны, поэтому лучшим решением для них становится использование морских солей для ванн.

Современные виды морской соли включают в себя и наличие эфирных масел, имеющие ароматерапевтические свойства. Благодаря содержанию в маслах фитонцидов и эфиров принятие ванны с морской солью помогает расслабиться после трудового дня, а также значительно улучшить настроение. Все это напрямую влияет на активизацию обменных процессов в организме.

Морская соль содержит в себе большое количество макро и микроэлементов, без которых невозможно нормальное функционирование ни одной из систем организма. К примеру, кальций участвует в процессе формирования и укрепления оболочек клеток, улучшает проведение нервных сигналов, а также положительно влияет на свертываемость крови.

Если говорить о солях натрия и калия, то без данных элементов проникновение питательных веществ в клетки невозможно.

Магний играет важную роль в процессе клеточного обмена, если ощущается его нехватка, то данные процессы замедляются, а это в свою очередь провоцирует застойные явления, которые и становятся причиной возникновения целлюлита.

Бром обладает свойством успокаивающе воздействовать на нервную систему, а йод известен своими противомикробными свойствами, а также способствует нормализации гормонального обмена.

Ванны на основе морских солей действуют сразу в четырех направлениях.

Во-первых, ингредиенты морской соли положительно воздействуют на кожу, «подпитывая» ее минеральными веществами, отчего происходит нормализация работы кожных покровов, а это в свою очередь избавляет ее от шлаков, что позволяет коже выглядеть более ровной и упругой.

Во-вторых, активные компоненты морской соли начинают воздействовать на периферийные нервные окончания, благодаря этому организм «запускает» выработку особых веществ, помогающих улучшить обменных процессов.

В-третьих, элементы морской соли проникают в организм, благодаря чему есть возможность восполнить дефицит тех или иных микроэлементов.

В-четвертых, принятие ванны с морской солью положительно сказывается на общем самочувствии.

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