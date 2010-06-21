Яйца кур могут быть опасны

Тайваньские учёные пришли к довольно неожиданному выводу: яйца кур, которых держали на свободном выпасе, гораздо менее полезны, чем яйца птиц, содержавшихся в клетках.

Да, куры на выпасе — почти счастливые физически активные существа, имеющие вдоволь свежего воздуха и солнечного света. Одна беда: в отличие от соплеменниц, заключённых в клетки, они могут подвергаться воздействию полихлорированных дибензофуранов (PCDD) и полихлорированных дибензодиоксинов (PCDF) — загрязнителей, являющихся побочными продуктами сжигания бытовых отходов. Эти диоксины могут быть причиной целого ряда проблем со здоровьем у людей, включая репродуктивные нарушения и рак.

Словом, исследование показало, что яйца «вольных» кур в сравнении с обычными содержат в 5,7 раза больше PCDD и PCDF. А в 17% таких яиц концентрация загрязнителей столь высока, что европейские регуляторы могли бы признать их опасными для приёма в пищу. Специалисты уверены, что диоксины попадают в куриные организмы вместе с кормом, который птицы находят на выпасе.

У обывателей яйца «вольных» кур пользуются большим спросом, поскольку бытует мнение, что они более питательны и содержат множество здоровых жиров. Это, может, и так, но только в экологически чистых районах.

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