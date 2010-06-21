На Чемпионате мира по футболу в ЮАР - первая травма от вувузелы

Вувузелы – главный символ Чемпионата мира по футболу в ЮАР – могут оказаться опасными не только для барабанных перепонок окружающих, но и нанести вред здоровью самого исполнителя.

29-летняя южноафриканка Ивонн МАЙЕР из Кейптауна, болельщица сборной Англии, почувствовала боли в горле после того, как в течение нескольких дней дула в вувузелу на стадионе, сообщает «Газета.ру».

Выяснилось, что в результате активной игры на вувузеле у болельщицы произошел небольшой надрыв связок.