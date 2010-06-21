На Чемпионате мира по футболу в ЮАР - первая травма от вувузелы
11:08, 21 июня 2010Страна
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У болельщицы - надрыв связок
Вувузелы – главный символ Чемпионата мира по футболу в ЮАР – могут оказаться опасными не только для барабанных перепонок окружающих, но и нанести вред здоровью самого исполнителя.
29-летняя южноафриканка Ивонн МАЙЕР из Кейптауна, болельщица сборной Англии, почувствовала боли в горле после того, как в течение нескольких дней дула в вувузелу на стадионе, сообщает «Газета.ру».
Выяснилось, что в результате активной игры на вувузеле у болельщицы произошел небольшой надрыв связок.
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