В Хмельницкой горбольнице открыли противошоковую палату

В Хмельницкой городской больнице открыли противошоковую палату.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, цель применения этой палаты – стабилизация тяжелого состояния больного, нуждающегося в проведении безотлагательных лечебных мероприятий, особенно в первые сутки.

«Таким образом, неотложная помощь максимально приближена к больному. Поэтому, объединив диагностику и лечение, совершенствуется работа медиков, за которой реально спасена жизнь», - отметили в пресс-службе.

На создание противошоковой палаты привлечено 87 тысяч гривен внебюджетных средств.

Главный врач городской Владимир РОЗГОНЮК назвал вновь созданную палату не хуже от палат современных европейских клиник.