Сумщина: в больницах внедрят электронную регистратуру

В медицинских учреждениях Сумской области впервые в Украине будет внедрена система электронной регистратуры, которая позволит пациентам самостоятельно, без участия работников регистратуры, без очереди записаться на прием к врачам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной государственной администрации, стоимость проекта вместе с приобретением необходимого оборудования составит 1,7 млн. грн.

Систему электронной регистратуры планируется внедрить в Сумской клинической больнице, областных онкологическом и кардиологическом диспансерах и областной детской больнице. Предложение внедрить в Сумской области электронную регистратуру будет подано на рассмотрение депутатам областного совета.

«Если у нас выйдет реализовать такой проект в области, это будет первая ласточка в Украине, ведь ее аналогов в нашем государстве нет», - отметил председатель Сумской ОГА Юрий ЧМЫРЬ.

По его словам, благодаря реализации этого проекта удастся расширить доступ жителей районов к областным учреждениям здравоохранения. При необходимости люди смогут позвонить по телефону на бесплатный номер «кол-центра» и записаться на прием к любому врачу в областных учреждениях здравоохранения.