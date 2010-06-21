Киев: за требование оплаты медпомощи возбудили уголовные дела

В Киеве с года по фактам незаконного требования оплаты за оказание медицинской помощи в коммунальных учреждениях здравоохранения возбуждены три уголовных дела.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ссылаясь на результаты проверки соблюдения конституционного права граждан на бесплатную медицинскую помощь, прокуратура констатирует, что на сегодняшний день киевляне не всегда могут получить медицинскую помощь в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, не оплатив собственные средства за лекарства, питание и "необходимые расходные материалы".

По результатам проверки прокуратура столицы внесла представление в Киевскую городскую государственную администрацию с требованием не допускать в будущем нарушений конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в киевских учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, разработать систему организационных мероприятий по предупреждению подобных нарушений, привлечь к дисциплинарной ответственности главных врачей коммунальных учреждений здравоохранения, где оказывались факты незаконного требования оплаты медицинских услуг.