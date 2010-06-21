Липосакция закончилась смертью

В московской клинике в самом центре города 27-летняя женщина по имени Луиза С. умерла в ходе проведения косметологической операции по лазерной липосакции. Операция, которая обещала даровать стройную фигуру, должна была проходить в четыре этапа. В общей сложности эти этапы занимают около полутора часов. Сама же процедура расщепления жировых клеток с вмешательством в структуру тканей и предварительным замораживанием участков тела - несколько минут.

Перед операцией липосакции, как и перед любой другой, пациент проходит полный терапевтический осмотр, приносит в клинику ряд справок с результатами анализов. Как заявляют специалисты, работающие в клинике, где произошла трагедия, процедура не принесет вреда лишь в том случае, если клиент здоров. Поэтому наличие всех справок обязательно. Если у пациента, к примеру, хотя бы легкая форма простуды, процедуру проводить нельзя.

Проходившая операцию женщина сама являлась практикующим медиком. Она пришла на операцию с полным перечнем справок и оплатила процедуру. Луиза просила провести операцию поскорее, поэтому врачи предложили ей провести липосакцию на следующий же день.

В установленное время погибшую женщину подготовили к процедуре и привезли в операционную, введя местную анестезию. Затем началась процедура лазерной липосакции. Во время проведения манипуляций по разрушению жировых клеток пациентка почувствовала себя плохо. У нее начались судороги, похожие на эпилептические.

Врачи вызвали "скорую помощь". Пока бригада ехала, они начали делать непрямой массаж сердца, но результата это не возымело. К тому моменту, когда прибыла бригада "скорой помощи", можно уже было констатировать смерть женщины. Сейчас по факту смерти в следственном отделе Тверского района СУ СК при прокуратуре по Москве проводится доследственная проверка.

По предварительной оценке, смерть Луизы С. наступила из-за аллергической реакции организма на один из лекарственных препаратов, введенных в кровь. Окончательную же причину смерти пациентки установит лишь судебно-медицинское исследование, заявляют правоохранительные органы.

newsland.ru