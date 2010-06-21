Беременность способствует восстановлению печени

Интересные данные по восстановлению тканей печени были получены в совместной работе израильских и канадских ученых. Так в журнале Genes Dev.2010 24: 543-548 были опубликованы впечатляющие результаты их исследований на мышах.

Так в ходе экспериментов было показано, что у мышей регенерация печени после удаления двух третей проходит гораздо лучше в период беременности. Оказалось, что у беременных животных практически полностью исчезает первая фаза восстановления — пролиферация. Вместо этого в организме начинается активный рост уже существующих клеток, причем чем больше срок беременности, тем меньше происходит увеличение клеток за счет их деления, но зато больше сам конечный размер гепатоцитов (клеток печени). Любопытно, что после родов получившиеся клетки начинают спокойно делиться.

Ученые делают вывод, что в данном случае работает активация так называемого Akt/mTORC1 пути, одного из важнейших для клеточного роста. Если заблокировать работу этого ферментного комплекса сразу после проведенной хирургической операции у беременных мышей, то будет работать обратный механизм: замедление роста уже существующих клеток и увеличение клеточного деления. А вот если активировать работу этого ферментного комплекса извне у оперированных небеременных мышей, то это повлияет не только на регенерацию печени как таковой, но и на общее восстановление лабораторных животных, значительно уменьшая послеоперационную гибель оных.

Таким образом ученые предполагают, что восстановление печени может идти двумя путями: за счет появления новых клеток или за счет роста уже существующих. Они делают вывод, что при старении путь гипертрофии может быть выгоднее, а возможность «запустить» этот механизм извне открывает новые перспективы в исследованиях регенеративных свойств органов и тканей.

health.km.ru