Запорожье: из-за кишечной инфекции госпитализированы дети

В Запорожской области в инфекционное отделение Куйбышевской центральной районной больницы с диагнозом “острая кишечная инфекция” госпитализировано 9 детей (1996 – 2003 г.р.) из детского оздоровительного заведения „Росинка”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, всего в детском оздоровительном заведении находится около 120 детей.

Течение заболевания госпитализированных – легкой степени тяжести. Специалисты областной СЭС в очаге заболевания осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Предварительная причина заболевания – отравление продуктами питания.