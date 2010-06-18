В Украине активизируют борьбу с фальсификатами

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) и Министерство внутренних дел Украины активизируют сотрудничество относительно выявления опасной и фальсифицированной продукции на украинском потребительском рынке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта.

В частности, на будущей неделе планируется провести общее совещание госпотребстандарта и МВД относительно координации действий территориальных органов МВД и подразделов комитета для выявления случаев производства и реализации опасных, некачественных и фальсифицированных товаров в Украине. Особенное внимание будет обращаться на усиление контроля недопущения проникновения этих товаров на потребительский рынок.