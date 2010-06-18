Погода на выходные

Завтра в западных областях Украины ожидаются дожди, град и шквалистый ветер.

Как сообщили УНАИН в гидрометцентре, 19 июня в западных областях будет облачно с прояснениями, грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, в карпатском регионе местами сильные дожди; температура ночью 11-16°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 10-15°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Винницкой и Житомирской областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью 8-13°, на побережье морей 14-19°, днем 23-28°.

Ветер в Украине юго-восточный (на западе - юго-западный), 7-12 м/с.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.

В столице также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 25-27°.

18 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, возле Керчи 15°, в Днепре возле Киева 22°.