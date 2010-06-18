Американского врача обвинили в смерти 68 пациентов

Американского врача и его жену обвинили в выдаче пациентам неограниченного количества рецептов на наркотические анальгетики, что привело к смерти 68 человек, сообщает AFP.

По словам заместителя прокурора Тани Тредуэй (Tanya Treadway), Стивен и Линда Шнайдер (Stephen and Linda Schneider) из Хэйсвилля в штате Канзас организовали "фастфуд для людей с зависимостью от обезболивающих". Обвинение считает, что, работая в собственной клинике, супруги прописывали пациентам наркотики без должных на то показаний, не контролируя процесс приема препаратов. Так, например, одному пациенту-стриптизеру обезболивающие назначались, чтобы "преодолеть тревожность на выступлениях". В результате такой деятельности, заявила Тредуэй, от передозировки скончались 68 человек.

Кроме того, Шнайдеров обвиняют в отмывании денег, полученных от страховых компаний и государства за обслуживание пациентов (сами приходившие на прием за рецепты не платили). Если медиков признают виновными, им обоим грозит пожизненное заключение.

В свою очередь, адвокат Кевин Байерс (Kevin Byers) утверждает, что дело против Шнайдеров инициировали страховые компании, которые не желают оплачивать дорогостоящие препараты, назначенные малоимущим пациентам. По словам адвоката, обвинение намеренно выставляет практику семьи "огромной машиной смерти".

При этом Байерс признал, что прием до 50 пациентов в день свидетельствует об ошибках в организации рабочего процесса, что, однако, не делает клинику "криминальной или подпольной".

По меньшей мере одна инициативная группа по защите прав пациентов высказалась в поддержку Шнайдеров.

medportal.ru