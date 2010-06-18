В Крыму малыш утонул в надувном бассейне

В Крыму погиб мальчик, играя в надувном бассейне с водой без присмотра взрослых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС, несчастный случай произошел на территории частного домовладения в сакском селе Молочное.

Родители оставили малыша, 2009 года рождения, без присмотра на некоторое время.

«Позже они заметили, что мальчик плавает на поверхности воды без признаков жизни», - говорится в

сообщении.

На место происшествия выезжали медики и сотрудники милиции.

Причина смерти ребенка устанавливается.