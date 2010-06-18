В Крыму малыш утонул в надувном бассейне
13:25, 18 июня 2010Страна
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Родители оставили без присмотра
В Крыму погиб мальчик, играя в надувном бассейне с водой без присмотра взрослых.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС, несчастный случай произошел на территории частного домовладения в сакском селе Молочное.
Родители оставили малыша, 2009 года рождения, без присмотра на некоторое время.
«Позже они заметили, что мальчик плавает на поверхности воды без признаков жизни», - говорится в
сообщении.
На место происшествия выезжали медики и сотрудники милиции.
Причина смерти ребенка устанавливается.
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