Ягода, что помогает зачать ребенка

Британские ученые проанализировали все популярные фрукты и вынес вердикт: клубника не зря считается самой эротичной ягодой.

Цинк, содержащийся в ее семенах, способствует зачатию и повышению сексуального влечения как у мужчин, так и у женщин. Появление клубники в определенных рецептах и ситуациях просто не может быть понято двояко. Разве не красноречиво, к примеру, клубничное фондю или мусс в шампанском? Да даже банальные клубника со сливками или с шоколадом.

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