Ягода, что помогает зачать ребенка
13:15, 18 июня 2010Страна
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В клубнике много цинка
Британские ученые проанализировали все популярные фрукты и вынес вердикт: клубника не зря считается самой эротичной ягодой.
Цинк, содержащийся в ее семенах, способствует зачатию и повышению сексуального влечения как у мужчин, так и у женщин. Появление клубники в определенных рецептах и ситуациях просто не может быть понято двояко. Разве не красноречиво, к примеру, клубничное фондю или мусс в шампанском? Да даже банальные клубника со сливками или с шоколадом.
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