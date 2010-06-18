Киевсовет хочет ликвидировать в столице ТМО?

Депутаты Киевсовета создали рабочую группу по проверке деятельности территориально-медицинских объединений (ТМО) Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение поддержали 74 из 99 присутствующих на заседании депутатов.

Как отмечается в соответствующем решении, на очередное пленарное заседание Киевсовета эта рабочая группа и КГГА должны предоставить предложения относительно возможных вариантов оптимизации организации системы управления здравоохранения и необходимости ликвидации ТМО в Киеве.

Как отметил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, решение принято на исполнение распоряжения правительства об утверждении плана мероприятий комплексного решения проблем социально-экономического развития Киева и повышения эффективности деятельности местных органов исполнительной власти, оно имеет целью оптимизировать систему управления учреждениями здравоохранения в столице.