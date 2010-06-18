Какова ситуация со строительством “Детской больницы будущего”?

Народный депутат Украины от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ обратился с депутатским запросом к председателю Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерине ЮЩЕНКО по поводу строительства в Киеве “Детской больницы будущего”.

Как передает корреспондент УНИАН, данный запрос сегодня на заседании парламента зачитал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

В запросе говорится о необходимости предоставления информации относительно наличия «реального земельного участка, количества собранных благотворительных средств, предоставления информации о том, где эти средства находятся и как тратятся, и вообще будет ли построена больница в ближайшее десятилетие».

Как сообщалось, капсула в фундамент Детской больницы будущего была заложена 16 марта 2006 года на территории клинической больницы «Феофания» в Киеве. Во время телемарафона «Детская больница будущего», который состоялся 17 декабря 2006 года, было собрано более 262 млн. грн. благотворительной помощи.

В то же время в фонде “Украина 3000” в апреле этого года заявили, что проект строительства больницы столкнулся с множественными формальными препятствиями. В частности, по словам председателя правления фонда «Украина 3000» Александра МАКСИМЧУКА, получить разрешение для начала строительства удалось только за 3 года - необходимо было получить 211 разрешений, что заняло 1374 дня.

При том он подчеркивал, что процесс получения разрешительной документации все еще не завершен.