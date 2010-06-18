Дезодорант может спровоцировать рак молочной железы

Ученые из Кильского университета выяснили, что использование дезодорантов может быть причиной возникновения рака молочной железы.

Исследователи утверждают, что большинство дезодорантов и антиперспирантов содержат около 90% алюминия, который блокирует потоотделение, сообщает Vrach.TV. В результате это вещество может накапливаться в наружных тканях молочных желез и приводить к возникновению опухолей.

Подтверждением данному предположению может служить то, что в тканях многих онкологических больных, которым ампутировали молочные железы, был обнаружен алюминий.

Автор исследования доктор Крис Эксли отмечает, что всего были обследованы 17 человек, поэтому утверждать о смертельной опасности дезодорантов нельзя. Но, по его мнению, наличие концентрации алюминия в подмышечной области у больных уже говорит о том, что это может быть связано с возникновением рака.

focus.ua