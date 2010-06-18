Диета для лета

Летом важно обязательно укрепить организм изнутри, подготовив его к встрече с ультрафиолетом. Позаботься о том, чтобы в твоем рационе присутствовали продукты, богатые витаминами-антиоксидантами, которые блокируют действие свободных радикалов, образующихся в клетках и разрушающих их по вине солнечного излучения. Налегай на жирную рыбу, авокадо, шпинат, сельдерей, брокколи и щедро сдабривай блюда растительными маслами. Эти продукты содержат витамин-антиоксидант Е, который еще называют витамином молодости и красоты. На пользу пойдет и бета-каротин: оказавшись в организме, он превращается в витамин А. Ищи его в моркови, абрикосах, персиках и сладком перце. Кстати, этот витамин не только укрепляет иммунитет кожи, но и ускоряет выработку меланина. Поэтому, если хочешь поскорее притянуть загар, перед выходом на пляж лакомись овощами и фруктами красного и желтого цвета. Только не слишком увлекайся. Не нужно поглощать их килограммами, иначе кожа может приобрести неприглядный желтоватый оттенок.

А вот продукты, богатые витамином С, который по праву считается одним из самых мощных борцов со свободными радикалами, перед приемом солнечных ванн употреблять не стоит, если, конечно, в твои планы не входит сохранение аристократической бледности кожи. Аскорбинка препятствует загару.

Кстати, лакомясь определенными продуктами, ты можешь только ускорить или отдалить потемнение кожи, но изменить оттенок загара не удастся. У кого-то он получается золотистым, у кого-то красноватым. Это запрограммировано так же, как и тип кожи, и бороться с этим бессмысленно.

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