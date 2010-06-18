Чем полезен картофель

Несмотря на то, что картофель в наших краях появился относительно недавно, где-то во времена Петра Великого, этот продукт завоевал всенародное признание во многих сферах потребления.

Кроме того, что картошка - это универсальная еда (её можно жарить, тушить, печь, варить), по своим свойствам она уникальна - каждый клубень содержит 20-25% крахмала, а также минеральные соли и аминокислоты, которые организм человека самостоятельно вырабатывать не может.

Народная медицина уже давно включила картофель в список повседневной лечебной пищи - его рекомендуют кушать тем, у кого проблемы с кровообращением, с давлением и почками.

Свежевыжатый сок картофеля хорошо помогает при язвенной болезни, он оказывает ранозаживляющее действие. Также картофель применяют при простудных заболеваниях и насморке. Вспомните, как в детстве бабушка или мама заставляла дышать над кастрюлей, где варились картофельные очистки - после этого наутро насморка уже не было.

Чтобы быстрее зажил ожог или мозоль, к больному месту привязывают половинку сырого картофеля. Нужно отметить, это действует быстрее и дешевле новомодных мазей, рекламируемых по телевизору.

Картофель в народной медицине применяется и для лечения геморроя, которым страдают, по приблизительным подсчетам 20% населения планеты. По утрам рекомендуется пить сок сырого картофеля, а на ночь ставить из него свечи.

Чтобы улучшить зрение, ростки картошки настаивают на водке из расчета одна столовая ложка на стакан водки. Принимать рекомендуют по чайной ложке трижды в день.

В последнее время и государство, и фармакологические компании пытаются нажиться на болезнях, повышая цены на лекарства. Поэтому народная медицина становится все более популярной среди населения. Ведь наши предки были лишены всевозможных аспиринов, колдрексов и прочих изысков. Тем не менее, они успешно лечились и выздоравливали, совершенно справедливо считая, что природа дала человеку все необходимое для выживания.

Лук, чеснок, капуста, картофель, морковь, свекла - все это абсолютно доступные, но весьма сильные природные лекарства. Кроме того, по сравнению с химическими аналогами они совершенно безвредны. А сила воздействия «народных» средств ничем не уступает традиционным лекарствам.

Единственная разница, из-за которой обычные таблетки так популярны - они продаются в готовом виде. Если для лечения язвы достаточно глотнуть пару таблеток, то капустный сок, который для заживления язвы помогает значительно лучше, нужно выжимать. А это - время и усилия, которые современное человечество обленилось прикладывать, даже ради собственного здоровья.

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