Больным гемофилией выделят 60 млн из бюджета

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (об увеличении расходов на обеспечение медикаментами больных гемофилией).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 338 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено выделить дополнительно средства в сумме 60 млн. грн. на мероприятия по лечению больных гемофилией для закупки медикаментов.