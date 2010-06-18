Как питаться курильщику?

Курильщики, в чьем организме содержится много витамина В, имеют более низкий риск развития рака легких, говорит европейское исследование. Действительно, высокий уровень витамина В6 и аминокислоты "метионин" снижают данную вероятность наполовину. Это показали исследования 400000 людей.

Исследователи в Международном агентстве по изучению рака заявляют, что полученные результаты могут объяснить, почему некоторые заядлые курильщики никогда не страдают от рака, а некурящие люди, наоборот, имеют рак. Стоит сказать, что рак легких – самая распространенная форма рака в мире, и 90% всех случаев заболевания обусловлены курением. В год рак легких убивает до 1,2 миллиона человек.

В ходе исследования ученые более детально проанализировали состояние здоровья 900 людей с развитым раком легких и обнаружили, что наличие заболевания связано с пониженным содержанием витамина В6 и аминокислоты под названием метионин.

Витамин В6 содержится во многих продуктах. Особенно много витамина В6 содержится в зерновых ростках, в грецких орехах и фундуке, в шпинате, картофеле, моркови, цветной и белокочанной капусте, помидорах, клубнике, черешне, апельсинах и лимонах. Пиридоксин содержится также в мясных и молочных продуктах, рыбе, яйцах, крупах и бобовых.

Получается, рацион играет огромную роль в профилактике рака.

В число исследуемых людей входили также 100 человек, которые никогда не курили, 260 бросивших курить, а остальные продолжали предаваться вредной привычке. Изменение в риске развития рака было единое для всех этих трех групп, хотя вероятность развития рака все же выше изначально у курящих людей. Если же соединить два питательных элемента (аминокислоту и витамин), то риск падал на 60%.

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