Украинцев становится все меньше

Население страны за 4 месяца 2010 года сократилось на 80 тысяч человек

Население Украина на сегодняшний день составляет 45 888 365 человек, сообщает Государственный комитет статистики.

За 4 месяца 2010 года в Украине родилось чуть более 160 тысяч детей, а умерло более 240 тысяч человек. Таким образом численность населения страны сократилась на 80 тысяч.

Положительный прирост населения в Украине в первой трети 2010 года отмечен в Волынской, Закарпатской, Ровенской областях и городе Киеве. Максимальное сокращение численности населения фиксируется в Черниговской и Сумской областях.

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