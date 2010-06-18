Украинцев становится все меньше
09:30, 18 июня 2010Страна
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Максимальное сокращение в Черниговской и Сумской областях
Население страны за 4 месяца 2010 года сократилось на 80 тысяч человек
Население Украина на сегодняшний день составляет 45 888 365 человек, сообщает Государственный комитет статистики.
За 4 месяца 2010 года в Украине родилось чуть более 160 тысяч детей, а умерло более 240 тысяч человек. Таким образом численность населения страны сократилась на 80 тысяч.
Положительный прирост населения в Украине в первой трети 2010 года отмечен в Волынской, Закарпатской, Ровенской областях и городе Киеве. Максимальное сокращение численности населения фиксируется в Черниговской и Сумской областях.
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