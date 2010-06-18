Продукты, особо опасные для женщин

Выяснилось, что богатые углеводами продукты повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний именно у представительниц прекрасного пола.

Среди женщин, евших много углеводов с высоким гликемическим индексом (показатель, определяющий, насколько быстро и на какое значение повышается уровень глюкозы в крови после употребления конкретных продуктов), сердечно-сосудистые заболевания встречались в два раза чаще, чем у тех, кто старался их избегать.

К такому выводу пришли ученые из Национального онкологического института в Италии. Исследователи провели эксперимент, в ходе которого восемь лет наблюдали за состоянием здоровья более чем 15 тысяч мужчин и 32 тысяч женщин.

Во время исследования ученые обратили внимание не только на количество употребляемых углеводов, но и на их гликемический индекс. Выяснилось, что углеводы с высоким гликемическим индексом способствуют повышению концентрации крови жирных кислот и снижению уровня хорошего холестерина, что и становится сильным фактором риска для развития сердечных заболеваний.

Ученые подчеркивают, что негативное влияние на сердечно-сосудистую систему влияет частое потребление именно продуктов с высоким гликемическим индексом, а не углеводов вообще.

Исследователи считают, что на процесс повышения уровня глюкозы в крови влияют гормоны: женский эстроген ускоряет этот процесс, а мужской андроген - замедляет. Соответственно опасность продуктов с высоким гликемическим индексом актуальна именно для женщин - у мужчин такого эффекта не наблюдается.

Высокий гликемический индекс у овсяных хлопьев, белого хлеба и белого риса. Низкий индекс - у продуктов из цельного зерна. Исследователи предлагают женщинам также внимательно следить за содержанием в продуктах сахара и стараться избегать еды, где добавленного сахара слишком много.

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