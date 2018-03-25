Суперполезные ягоды июня

Сладкоежки наконец могут быть счастливы - на прилавках настоящее ягодное изобилие. Чем полезны эти дары природы?

Черешня

От чего лечит

Черешня обладает легким мочегонным эффектом, поэтому она может стать отличным профилактическим средством при гипертонии.

Ягоды черешни содержат большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует выведению токсинов из организма. При этом, в отличие от вишни, черешней можно лакомиться даже тем, кто страдает гастритом.

Рецепт

Чтобы облегчить боли при артрите, рекомендуется пить отвар из черешневых плодоножек. Доведите до кипения 1 л воды и бросьте в него горсть хорошо промытого сырья. Подержите кастрюльку на медленном огне в течение 3-5 минут, дайте настояться в течение получаса и пейте ежедневно по 0,5 л этого отвара.

За что любим

Разумеется, за сладкий вкус. Несмотря на то, что черешня является близкой родственницей вишни, фруктовых сахаров в ней значительно больше. Впрочем, сладость – отнюдь не единственное достоинство черешни. В сочной мякоти этой ягоды содержится огромное количество витамина А, который отвечает за отсутствие прежде­временных морщин и прыщей. К тому же он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и способствует ровному загару. Причем в темно-красной черешне витамина А значительно больше, чем в светлых ягодах.

Есть в черешне и витамины группы В, необходимые для красивых волос, в ней много калия и железа.

Интересно

По данным американских психологов, те, кто называет своей любимой ягодой черешню, отличаются мягким и добрым характером. Они искренни в своих чувствах и способны на жертву ради другого. Эти люди в душе навсегда остаются детьми, любят маленькие сюрпризы и невинные шалости.

Факт

Ученые установили, что если ежедневно съедать по шесть черешен, утром и вечером, можно втрое снизить риск сердечных заболеваний.

Вишня

За что любим

Вишню смело можно назвать радостью гурманов. Ее ягоды годятся не только для десерта, вишневый соус считается самой изысканной добавкой к шашлыку, блюдам из баранины и жирного мяса. Но главное богатство этих ягод - большое содержание кумаринов - веществ, необходимых для поддержания тонуса организма. По количеству этих бодрящих элементов вишня уступает лишь красной смородине, малине и гранату. Именно поэтому и вишню часто рекомендуют ослабленным и выздоравливающим после болезни людям.

И ягоды и листья вишни являются своего рода натуральными антибиотиками. Все дело в большом количестве фитонцидов - веществ, которые способны предотвращать размножение различных бактерий. Поэтому вишневые листья часто добавляют в домашние соленья и маринады - всего несколько листочков предотвратят развитие гнилостных процессов и ваши заготовки не испортятся в течение всей зимы.

От чего лечит

По содержанию аскорбинки вишня "дышит в затылок" лимону. Поэтому ее рекомендуют при пониженном иммунитете.

Еще Гиппократ рекомендовал вишню больным эпилепсией. Конечно, справиться с эпилептическим припадком при помощи ягод вряд ли удастся, а вот наладить сон и поднять настроение - запросто.

Эта ягода полезна при анемии.

Рецепт

Тем, у кого жирные волосы, поможет вишневая маска. Чтобы ее приготовить, разотрите вишню в эмалированной посуде, а затем отожмите из этой кашицы сок, добавьте 2 ст. ложки картофельного крахмала, сок одного лимона и все тщательно перемешайте. Перед мытьем головы нанесите полученную массу. Через 40 минут вымойте голову.

Интересно

Исследования показали, что вишня значительно увеличивает производство молекулы, отвечающей в организме за функцию правильного усвоения жиров и сахара. А это значит, что употребление вкусной ягоды способно остановить формирование факторов риска сердечных и диабетических заболеваний.

Факт

В вишне содержится довольно большое количество биофлавоноидов - веществ, которые защищают организм от действия канцерогенов.

Клубника

За что любим

Аппетитные клубничины замечательно справятся с жаждой в жаркий день и помогут ощутить прилив сил.

По содержанию аскорбиновой кислоты клубника уступает лишь черной смородине. Однако тем, кто хочет пополнить запасы аскорбинки, стоит помнить о том, что отрывать зеленые чашелистики стоит непосредственно перед тем, как отправить ягоду в рот, а не заранее. Дело в том, что в открывшихся дырочках вырабатывается фермент, который убивает витамин С.

От чего лечит

Сок и размятые в пюре клубничины - хорошее профилактическое средство против гастритов, язвенной болезни и колитов.

Клубника - незаменимый источник фолиевой кислоты, которая укрепляет сердечную мышцу и защищает нас от старческого слабоумия, поэтому у любителей ароматной ягоды есть все шансы сохранить здоровье до глубокой старости.

Клубника - просто клад для тех, кто хочет похудеть! Можно запросто расстаться с парой лишних килограммов за месяц, если ежедневно съедать полкило клубники. Вес снижается за счет активизации обмена веществ, выведения избытков жидкости и стимуляции органов пищеварения.

Интересно

Издавна клубника считается ягодой влюбленных. Согласно новейшим исследованиям, потребление в пищу клубники существенно усиливает либидо. Причем это утверждение справедливо как для мужчин, так и для женщин. Причиной всему цинк, высокий процент которого содержится в семенах ягоды. Цинк является важным элементом, способствующим сексуальному возбуждению.

Факт

Клубника может быть довольно сильным аллергеном. Чтобы снизить риск, запивайте клубнику молоком, кефиром или заливайте ягоды сливками. Молочные продукты нейтрализуют действие аллергенов.

Земляника

От чего лечит

Земляника снижает уровень вредного холестерина в крови.

Ягоды земляники укрепляют десны и часто используются в качестве профилактического средства при пародонтозе.

В землянике имеется большое количество меди, стимулирующей выработку коллагена (это вещество делает кожу нежной и упругой).

Рецепт

Чтобы обезопасить себя от приступов гипертонической болезни, приготовьте настой из свежей земляники. Залейте 50 г ягод 200 мл кипятка, настаивайте 2 часа, а потом процедите. Пейте по 2 ст. ложки 3-4 раза в день.

За что любим

Скромные по сравнению с клубникой размеры этой ягоды с лихвой компенсируются ее ароматом. Диетологи ценят землянику за большое содержание витамина РР (никотиновой кислоты), который замечательно справляется с бессонницей, раздражительностью и усталостью и поддерживает ваши нервы в порядке в минуты стресса.

Интересно

Ученые попытались воссоздать аромат земляники, смешав в необходимых пропорциях те же вещества, что содержатся в настоящих ягодах. Однако результат привел бы в ужас даже скунса - запах получился омерзительный.

Факт

Ученые установили, что ягоды земляники замедляют старение мозга.

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