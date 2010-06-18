Лучший напиток для восстановления сил

Американские ученые выяснили, что холодное какао восстанавливает мышцы после физических упражнений быстрее, чем специальные напитки, предназначенные для спортсменов.

Ученые провели четыре исследования, в ходе которых они сравнивали скорость восстановления мышц после длительных физических нагрузок при употреблении различных напитков. Оценив полученные данные, исследователи выяснили, что после употребления какао мышцы спортсменов восстанавливались быстрее, чем при употреблении других жидкостей.

По словам авторов исследования, какао содержит необходимое для восстановления мышц количество белков, а также углеводы, которые восполняют энергетический запас мышечной ткани. Кроме того, употребление молока позволяет восполнить запас воды и различных ионов (калия, кальция и магния), которые выделяются потовыми железами при физических нагрузках.

Ранее австралийские ученые выяснили, что употребление сладкого кофе также хорошо способствует восстановлению мышц. Кофеин помогает мышцам усваивать глюкозу и значительно увеличивает скорость восстановления запасов гликогена в мышцах после тяжелых физических нагрузок. Кроме того, результаты других исследований также свидетельствуют о пользе молока для спортсменов.

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