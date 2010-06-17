Черниговщина: дети отравились некачественнной едой в детсаде

В черниговской области в райцентре Ичня пятеро детей отравились некачественной едой в детском садике.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

В Ичнянскую центральную районную больницу госпитализировано 5 детей в возрасте от 4 до 6 лет с пищевым отравлением, которое произошло в результате употребления пищевых продуктов в детсаду №1 в городе Ичня.

В состоянии средней тяжести находятся трое детей, у двух детей - легкое состояние отравления.