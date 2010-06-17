Черниговщина: дети отравились некачественнной едой в детсаде
17:20, 17 июня 2010Страна
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Госпитализированы в больницу
В черниговской области в райцентре Ичня пятеро детей отравились некачественной едой в детском садике.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.
В Ичнянскую центральную районную больницу госпитализировано 5 детей в возрасте от 4 до 6 лет с пищевым отравлением, которое произошло в результате употребления пищевых продуктов в детсаду №1 в городе Ичня.
В состоянии средней тяжести находятся трое детей, у двух детей - легкое состояние отравления.
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