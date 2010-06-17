Израиль объявил войну анорексии в модельном бизнесе

Израильские парламентарии утвердили в среду в первом чтении законопроект, запрещающий привлекать для съемок и показов чрезмерно худых моделей.

Если закон будет принят, при устройстве на работу в модельные агентства манекенщикам и манекенщицам придется предъявлять справку от врача, подтверждающую отсутствие у них анорексии. За соблюдением нового порядка будут следить инспектора из министерства промышленности, торговли и занятости.

"Этот законопроект будет оберегать израильскую молодежь, будет бороться с искаженными стандартами красоты. Мы хотим остановить поток лживой информации, которую модельная индустрия предлагает израильскому обществу", - сказала автор инициативы - депутат Кнессета от партии "Кадима" Рахель Адато.

Законопроект также предлагает снизить степень обработки фотографий моделей в компьютерных программах. За нарушение этих требований предлагается ввести штраф, размер которого может достигать 900 тысяч шекелей (более 240 тысяч долларов).

Некоторые законодатели назвали законопроект популистским, однако Адато утверждает, что анорексия может иметь фатальные последствия. Она надеется, что ее предложение станет еще одним инструментом для того, чтобы уберечь от болезни впечатлительных подростков и молодежь.

Отметим, что в 2007 году от анорексии умерла бывшая израильская модель Иланит Элимелех. Она умерла в день своего рождения, у себя дома. Ей исполнилось 34 года. При росте 172 см женщина весила всего 22 килограмма. 21 год она боролась с анорексией.

Считается, что анорексия – это болезнь девочек-подростков, стремящихся походить на своих кумиров, актрис и моделей с телеэкрана. Сегодня у подростков анорексия встречается довольно часто, из 100 девушек в возрасте 13-14 лет, двум может быть поставлен этот диагноз. Упорное стремление к похуданию сочетается с паническим страхом увеличения массы тела. И даже потеряв все запасы жировой и мышечной ткани, больной человек продолжают худеть, потому что остановиться уже просто не в состоянии.

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