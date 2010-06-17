В Кыргызстане тысячам людей не хватает еды, воды и лекарств

Жители юга Кыргызстана нуждаются в существенных объемах гуманитарной помощи. Как заявляет Международный комитет Красного Креста, недельная междоусобица в республике спровоцировала "масштабный гуманитарный кризис" в стране, передаёт Би-Би-Си.

Несмотря на то, что гуманитарная помощь начала поступать в южные районы Кыргызстана, ее катастрофически не хватает. Десятки тысяч беженцев лишены самого необходимого - еды, воды, лекарств и крова.

Покинуть свои дома в Оше и других городах пришлось не только этническим узбекам, на которых обрушилась волна межнациональной ненависти, но и самим киргизам, бежавшим из районов, охваченных огнем и стрельбой.

Красный Крест сообщает, что временное затишье на улицах Оша и тот факт, что город частично взят под контроль военными, позволили представителям международной гуманитарной организации добраться до беженцев, сосредоточенных в импровизированных лагерях за пределами Оша.

"Мы своими глазами видели районы, в которых сгрудились лишенные крова люди. В некоторых точках находятся сотни, в некоторых - тысячи человек", - констатировала сотрудница Красного Креста Северин Шаппаз.

Организация предупреждает, что стресс и страх, в котором пребывают эти люди, а также отсутствие предметов первой необходимости могут очень скоро привести к глобальному кризису, с которым международному сообществу, и в первую очередь - медикам, будет очень сложно справиться.

Накануне правительство Евросоюза приняло решение направить в пострадавший от массовых беспорядков регион Кыргызстана гуманитарную помощь на сумму 5 млн евро. Помощь беженцам также направили Россия и США. Правительство США также приняло решение о выделении 10,3 млн долларов Кыргызстану

Между тем вопрос о введении в Кыргызстан миротворческого контингента больше не обсуждается, так как, по словам киргизских властей, в нем больше нет необходимости.

В результате беспорядков на юге Кыргызстана, начавшихся 11 июня, погибли уже 191 человек, передаёт РИА "Новости". "На утро четверга количество умерших на юге республики составило 191 человек. За медицинской помощью обратились 1,971 тысячи пострадавших, госпитализировано 957 человек", - сказала руководитель пресс-центра Минздрава республики Елена Баялинова.

В киргизском минздраве отмечают, что родственники хоронят некоторых погибших, не уведомляя медиков и власти, поэтому реальное количество жертв может быть выше. Об этом ранее говорила и глава временного правительства Роза Отунбаева: по ее мнению, данные могут существенно отличаться.

Со среды, 16 июня, в Кыргызстане объявлен трехдневный траур по погибшим.

newsru.ua