Погода на завтра

Завтра в Украине осадков не ожидается, только ночью и утром в Крыму и Приазовье, а днем в карпатском регионе кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12°, днем 20-25°; в южной части ночью 11-16°, на побережье Крыма до 20°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области в пятницу осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 9-11°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-27°, в Днепре возле Киева 23°.